2023/01/26 | 20:34 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم تحذير سكان فانكوفر من عملية احتيال تستهدف الأشخاص عبر الرسائل النصية.تقول مدينة فانكوفر إنه تم إخطارها بوقوع عملية احتيال حيث يتلقى الأشخاص رسالة نصية تفيد بأن لديهم تذكرة متأخرة.هذا هو التحذير الثاني للمدينة بشأن النصوص بعد تنبيهها الأولي في ديسمبر.Warning ⚠️Scam Alert: We have been notified of a scam targeting people […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فانكوفر تحذر من عمليات احتيال مرتبطة بمواقف السيارات شبكة القيقب الدولية.

