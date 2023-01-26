وزير الكهرباء يبين سبب تراجع ساعات التجهيز مؤخراً

2023/01/26 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، أن الشبكة الوطنية فقدت 7500 ميكاواط في الأيام الماضية بسبب تقليل واردات الغاز الإيراني ما أدى إلى تراجع ساعات التجهيز، فيما كشف عن خطة "طموحة" لتحسين واقع المنظومة في الصيف المقبل.

وقال فاضل في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "وزارة الكهرباء لديها خطة طموحة تعمل على إنجازها قبل حلول الصيف المقبل لتحسين واقع التجهيز في جميع المدن".

وحول سبب تراجع ساعات التجهيز في الأيام الأخيرة أوضح فاضل، أن "المنظومة الوطنية فقدت 7500 ميغاواط بسبب تقليل واردات الغاز الإيراني ونأمل تحسنها بنسبة 30% خلال 12 يوماً حيث ستعود الواردات تدريجياً وصولاً إلى تجهيز كامل حصة العراق بموجب الاتفاق مع طهران".

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