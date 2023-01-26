السوداني ينهي تكليف عادل سلمان من عضوية مجلس امناء هيئة الاتصالات

2023/01/26 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كلف أحد قياديي حركة عصائب أهل الحق، بعضوية مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن السوداني "أنهى تكليف عادل سلمان من عضوية مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات وكلف ليث العذاري بدلاً عنه".

وبين أن "العذاري هو أحد قياديي حركة عصائب اهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي".

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