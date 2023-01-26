البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة يوم السبت

2023/01/26 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس النواب، الخميس، عن جدول أعمال جلسة السبت المقبل في 28 من يناير الجاري.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول الأعمال الذي تلقت (بغداد اليوم) نسخة عنه، وتضمن ست نقاط أساسية للمناقشة والتداول.

- صورة عن جدول الأعمال أدناه:

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