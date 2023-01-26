واشنطن تنتقد قرار السلطة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل و

2023/01/26 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالخطوة غير الصحيحة في هذا الوقت.

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