2023/01/26 | 21:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 37lZXalrzBA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة و الدولار .. الإطار يكتب على السوداني الانـ*ـتـ*حـ*ار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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