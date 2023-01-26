2023/01/26 | 21:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NckA03kFAaY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجمع جماهيري في مضيف الحلبوسي بهدف دعم مسيرة الاعمار في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تجمع جماهيري في مضيف الحلبوسي بهدف دعم مسيرة الاعمار في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).