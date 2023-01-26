2023/01/26 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XJr9f_DVrdo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تتجه لـ "ساعة الصفر" ضد ايران | راس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تتجه لـ "ساعة الصفر" ضد ايران | راس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).