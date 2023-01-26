لا نكران.. الصَحْوة الصحية’ مغنماً للسوداني وانْحِراف على سَنَن الأولين

2023/01/26 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ غرفة الأخبار مرحلة جديد..أخيراً وُعد البلد المبتلى بأزمات مختلفة، بتحرك جدي تجاه القطاع الصحي في العراق، والذي لا خلاف على حاجة هذا الملف إلى إلتفاتة حكومية، والتي بدأها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يقود المرحلة الراهنة في البلد بعد أزمات كادت أن تصل بالعراق إلى ما لا يحمد عقباه، نتيجة الانسداد السياسي […]

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الصَحْوة الصحية’ مغنماً للسوداني وانْحِراف على سَنَن الأولين أولاً على ايرث نيوز.

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