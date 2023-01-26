2023/01/26 | 21:45 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعاون العراقي الفرنسي في مجالات الأمن والاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: U5QHufeOgRg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعاون العراقي الفرنسي في مجالات الأمن والاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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