التربية تتوعد بـ”اتخاذ أشد العقوبات” بحق مزوري الدفاتر الامتحانية

2023/01/26 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت وزارة التربية ، الخميس، بـ”اتخاذ أشد العقوبات” بحق مزوري الدفاتر الامتحانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان “أعلن جهاز الأمن الوطني ضبط مجموعة أشخاص بحوزتهم (٢٨٠) دفتراً وهم شبكة تزوير وتبديل للدفاتر الإمتحانية، وبحسب الخبر؛ كان بينهم مُدير مدرسة ومعاونه وشخص آخر، للتزوير بالاتفاق مع طلبة مقابل مبالغ مالية”.

واضاف السيد “نتقدم كمؤسسة التربوية بالشكر والتقدير لإخوتنا في الجهاز على هذا الجهد، كما نؤكد ان هذه الأفعال وما شاببها هي فردية وشاذّة ولا تمت بصلة لجهود كوادرنا المهنية في محتلف مدارس العراق وهم يؤدون وظيفة التعليم النبيلة”.

وتابع اننا “نعاهد الجميع على اتخاذ أقصى العقوبات وأشدها، وفتح باب التعاون المُباشر مع الجهات الأمنية بحق كل من يثبت تواطئة او تعاونه او تخاذله في أداء واجبه الوظيفي، او مجرد التفكير بالإخلال بالعملية الإمتحانية في أي وقت وأي مكان”.

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