المرور توضح حقيقة إلزام عناصرها بتحرير مخالفات يومية لتجنب توقيفهم

2023/01/26 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مديرية المرور العامة، الخميس، إلزام عناصرها بتحرير مخالفات يومية لتجنب توقيفهم.

وقالت المديرية في بيان “تنفي مديرية المرور العامة ما تداولته بعض الصفحات المغرضة التي غايتها تشويه الحقيقة،كما أنه لا يوجد مثل هذا التوجيه صادر من قبل مدير المرور العام “.

واضافت ان “هناك من يريد أن يخلط الأوراق ويشوه الحقيقة كون مديرية المرور العامة تعمل على تطبيق النظام العام وفرض القانون المروري ولكن هنالك من يريد أن لا يطبق النظام ولا يريد لبلدنا الحبيب تام يكون من الدول المتطورة مرورياً”.

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