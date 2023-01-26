لمواجهة الفساد والسيطرة على حركة المال.. العراق يُلزم مؤسساته بتطبيق الدفع الإلكتروني

2023/01/26 | 21:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه العراق نحو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لإصلاح الاقتصاد وسحب النقد الموجود داخل المنازل باتجاه القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية.

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