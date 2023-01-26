2023/01/26 | 21:46 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ويتني سبرينغ، المحققة الرئيسية في البحث عن قبور لا تحمل شواهد في مدرسة داخلية سابقة بالقرب من Williams Lake First Nation في وسط بريتش كولومبيا، إن عملهم كشف 66 انعكاسات إضافية، تشير إلى قبور أطفال سابقة.أضافت في مؤتمر صحفي أن نتائج المرحلة الثانية من تحقيقها تظهر جرائم ارتكبت ضد أطفال في St.Joseph’s […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن 66 مقبرة محتملة في مدرسة ببريتش كولومبيا شبكة القيقب الدولية.

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