الهجرة تحدد اسباب ايقاف عودة نازحي الهول

2023/01/26 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة الهجرة عن إيقاف الوزيرة إيفان فائق جابرو جميع الموافقات لعودة عوائل الهول إلى العراق ولاسباب عديدة.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري لـ(بغداد اليوم)، ان "العوائل التي عادت، بعضها يجري تأهيلها لدى المنظمات الدولية، والبعض الاخر عاد لمنزله لأنهم لايواجهون اي مشاكل عشائرية او غيرها.

وتابع النوري: "نحن لانريد ان نستعجل باعادة النازحين من الهول فنحن نريد تهيئة الأماكن المناسبة لإعلان عودتهم تدريجيا".

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