المرور توضح حقيقة مطالبة ضباطها بإصدار 50 غرامة يومياً

2023/01/26 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، توضيحا بشأن "مطالبة ضباطها بإصدار 50 غرامة يومياً".

وذكر إعلام المرور، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مديرية المرور العامة تنفي ما تداولته بعض الصفحات المغرضة التي غايتها تشويه الحقيقة".

وأردف: "كما أنه لا يوجد مثل هذا التوجيه صادر من قبل مدير المرور العام، ولكن هناك من يريد أن يخلط الأوراق ويشوه الحقيقة، كون مديرية المرور العامة تعمل على تطبيق النظام العام وفرض القانون المروري".

وأكمل: "هناك من يريد أن لا يطبق النظام ولا يريد لبلدنا الحبيب تام يكون من الدول المتطورة مرورياً".

أدناه صورة أرفقها إعلام المرور للمنشور المتداول:

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