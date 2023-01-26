من داخل كواليس البورصات.. مختص يكشف 3 أنواع من المتعاملين بالدولار هناك

2023/01/26 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف خبراء ماليون، اليوم الخميس، عن كواليس مبيعات الدولار في البورصات والاسواق المحلية في العاصمة بغداد وسط استمرار تذبذب سعر العملة الصعبة امام الدينار العراقي، وعدم وضوح المشهد المتعلق به.

ونقل تقرير صحفي عن الخبير المالي في بورصة الكفاح محمد عزاوي قوله الذي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الطلب المتزايد على الدولار، لا يساعد في رفع قيمة الدينار"، مبيناً أن "قسماً من الشركات أغلقت أبوابها وفضلت عدم التداول لتجنب الخسارة بسبب التقلبات الكبيرة، وأن قسماً آخر من الشركات يبيع للتجار والمستثمرين بسقف محدود لا يتعدى 50 ألف دولار للشخص الواحد، وآخرين يتعاملون خارج المكاتب والشركات في تعبير حيّ للسوق السوداء غير المسيطر عليها"، وفقاً لتعبيره.

في السياق ذاته، اعتبر رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية حسن العكيلي، أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد لن يستمر طويلاً، مشيراً إلى بدء الحكومة بإجراءات خفض سعره.

وأوضح العكيلي أن "ارتفاع سعر صرف الدولار أسهم بتأثير سلبي في أسعار المواد، التي هي في الغالب مواد مستوردة ويجري شراؤها بالعملة الأجنبية"، مشيراً إلى أن "السيطرة على هذا التصاعد وإمكانية إعادة الدولار إلى سعره الطبيعي منوطتان بالإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة عن إدارة النقد الأجنبي في العراق، وتحديداً في البنك المركزي".

العكيلي لفت إلى أن "هنالك تصريحات لمجموعة من المسؤولين بأن البنك المركزي باشر في إجراءات لمعالجة الموقف وللسيطرة على ذلك الارتفاع"، مبيناً أن "المسألة لن تستغرق وقتاً طويلاً قبل عودة الأمور إلى طبيعتها".

رئيس هيئة الأوراق المالية حسن العكيلي، أشار إلى أن "البنك المركزي باشر بضبط إجراءات الحوكمة على المصارف الأهلية، وكما أكد رئيس الوزراء، فإن السعر ستتم السيطرة عليه وإعادته إلى ما كان عليه، فضلاً عن أن انخفاض مبيعات مزاد العملة سيؤدي إلى ارتفاع احتياطات البنك المركزي من الدولار"، وأعرب العكيلي عن أمله في "إعادة وضع الدولار إلى ما كان عليه في السابق".

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