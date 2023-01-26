2023/01/26 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأرقام النهائية الخاصة بسوق الانتقالات الخاص بعام 2022.وأكد “فيفا”، خلال تقريره الجديد الخاص بانتقالات اللاعبين دوليا، هيمنة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيمنة انجليزية على سوق انتقالات 2022 المركز الخبري الوطني.

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