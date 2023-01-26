2023/01/26 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت الخرائط الدولية، اليوم الخميس، موجة امطار سيلية غزيرة تجتاح العاصمة بغداد ومحافظات الشمال ايام الاحد والاثنين والثلاثاء.وتشير الخرائط التي اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/أن “موجة أمطار غيثية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بحدوث موجة امطار غزيرة تجتاح البلاد الاسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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