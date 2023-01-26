بعد أحداث مخيم جنين.. السلطة الفلسطينية تعلن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل

2023/01/26 | 22:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل أبو ردينة في مؤتمر صحفي عقده في رام الله يوم الخميس أن السلطة الفلسطينية ستعلق التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل ابتداء من الحال، في أعقاب عملية إسرائيلية خلفت تسعة قتلى فلسطينيين على الأقل.

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