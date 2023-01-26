وول ستريت ترتفع بعد بيانات أميركية قوية

2023/01/26 | 22:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات متانة سوق العمل ونموا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الربع الماضي، مما ساعد على تهدئة المخاوف من حدوث ركود حاد، بينما عززت توقعات متفائلة من شركة تسلا المعنويات.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 27.82 نقطة بما يعادل 0.08% إلى 33771.66 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 19.86 نقطة أو 0.49% إلى 4036.08 نقطة، وفق رويترز.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 145.05 نقطة أو 1.28% مسجلا 11458.41 نقطة.

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