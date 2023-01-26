2023/01/26 | 22:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: غرد نوري المالكي..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة المالكي يدعو لإعادة مبالغ مالية استقطعت من رواتب منتسبي جهاز الامن الوطني أولاً على المسلة.

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