بينهم مُدير مدرسة ومعاونه.. الأمن الوطني يطيح بشبكة لتزوير الدفاتر الامتحانية

2023/01/26 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الوطني أطاح بشبكة لتزوير الدفاتر الامتحانية بينهم مُدير مدرسة ومعاونه وذكر المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “جهاز الأمن الوطني ضبط مجموعة أشخاص بحوزتهم (٢٨٠) دفتراً وهم شبكة تزوير وتبديل للدفاتر الإمتحانية”.وأضاف، أن “المجموعة كان بينهم مُدير […]

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الأمن الوطني يطيح بشبكة لتزوير الدفاتر الامتحانية أولاً على ايرث نيوز.

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