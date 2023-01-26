الطاقة النيابية ترجح توقيع اتفاقية ضخمة مع فرنسا بقيمة 10 مليارات دولار

2023/01/26 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الخميس، توقيع الحكومة العراقية اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة توتال الفرنسية، مبينة ان ميترو بغداد سيكون ضمن أولويات زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لباريس.

وقال عضو اللجنة مهند الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “زيارة السوداني الى فرنسا هي مكملة لزيارة المانيا، ومن الممكن ان تبحث الجانب الخاص بتجديد شبكات الطاقة الكهربائية مع كبريات الشركات الفرنسية ومنها “توتال اينرجيز” و”الستوم”.

واضاف ان “ملف الغاز المصاحب ايضاً سيكون من ضمن أولويات رئيس الوزراء، بالإضافة حقن المياه في الآبار النفطية وتطوير انتاج الطاقة المتجددة وايضا مشروع ميترو بغداد المعلق”، لافتاً الى ان ” تلك الزيارة تهدف إلى شراكة مستدامة مع فرنسا”.

واشار الى ان “زيارة السوداني قد تفعل الاتفاقية السابقة التي عقدت مع شركة “توتال للطاقة” الفرنسية لتجديد الشبكات الكهربائية بقيمة عشرة مليارات دولار، والتي حالت ظروف متعددة دون تنفيذها”.

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية.

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