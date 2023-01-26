الحلبوسي يترأس الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية

2023/01/26 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انطلق الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث انتقلت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى العراق، وتم تكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً للاتحاد اعتباراً من التاسع من شهر كانون الثاني.

واضاف البيان “جرى خلال الاجتماع مناقشة التنسيق لملء الشواغر في اللجان والهيئات المرتبطة باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”.

واوضح ان الاجتماع “يعقد على هامش أعمال الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”.

وأكد الحلبوسي أن الاجتماع التشاوري يُعقد لمواصلة مسار التعاون والتنسيق بين البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، انطلاقاً من أهمية العمل البرلماني العربي المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، والسعي الدائم لوضع الرؤى الموحدة بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالمستجدات الراهنة، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي اليوم لبحث توحيد المواقف ووجهات النظر فيما يخص الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن منطقتنا العربية والعالم أجمع يمر بمرحلة دقيقة تشهد تحديات جساما وأزمات غير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع وتضافر الجهود بيننا، انطلاقا من المسؤولية التي حمّلتها الشعوب لبرلماناتنا.

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