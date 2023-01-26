"الغسيل مستمر".. المالية النيابية: إعفاء محافظ البنك المركزي لا يحل أزمة الدولار

2023/01/26 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو اللجنة المالية البرلمانية سجاد سالم، اليوم الخميس، أن قرار إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف لن يحل أزمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه، وكلف علي محسن العلَّاق بدلا عنه بالوكالة،وأحال مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد وكلف بلال الحمداني لإدارة المصرف، بتغييرات رأى السوداني أنها "ستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف".

وقال سالم، لـ(بغداد اليوم): إن "قرار إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، ليس حلا لازمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي، والدليل ان سعر الصرف مازال يشهد ارتفاع، وهذا الاعفاء لن يحل أي شيء من الازمة".

وبين أن "المشكلة ليس في شخص محافظ البنك أي كان السابق او الحالي، انما المشكلة بوجود قضية تهريب العملة وكذلك عمليات غسيل الأموال، ودون إيقاف تلك العمليات وتشديد الإجراءات الرقابية المالية لن يكون هناك أي حلول لازمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي، بل ربما الارتفاع يواصل طريقة في حال عدم حل المشكلة الأساسية لهذه الازمة".

وتشهد أسعار صرف الدولار قفزة هائلة، وتذبذب كبير خلال الأسابيع الماضية، على خلفية إجراءات اتخذها البنك الفدرالي الأميركي على سوق بيع العملة في العراق.

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