المالكي يدعو لاعادة المبالغ التي استقطعت من منتسبي الأمن الوطني

2023/01/26 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، إلى إعادة المستقطع من رواتب الأمن الوطني في موازنة 2023.

وقال المالكي عبر تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "ونحن على أبواب تقديم الموازنة الاتحادية، أصبح من الواجب والانصاف إعادة المبالغ التي استقطعت من رواتب منتسبي جهاز الأمن الوطني، البالغة 30٪، بعنوان أمانات التي استقطعت بسبب عدم توفر السيولة المالية في الأشهر الماضية".

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