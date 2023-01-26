2023/01/26 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: umV3dyx8_ac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسم استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في متحف الجيش الفرنسي بباريس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسم استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في متحف الجيش الفرنسي بباريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).