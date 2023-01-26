العراق وفرنسا يوقعان مذكرة إعلان نوايا تتعلق بمستشفى سنجار

2023/01/26 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا، ومذكرة أخرى تتعلق بمستشفى قضاء سنجار.

وذكر مكتب السوداني الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن الأخير "التقى مساء اليوم، رئيسة وزراء فرنسا السيدة إليزابيث بورن، في مقر رئاسة الوزراء، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا التي تستغرق يوماً واحداً".

وأضاف أن اللقاء "شهد التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات النقل والثقافة وفي مجال حماية وصيانة الآثار".

وأشار إلى أن اللقاء حضره "وزراء الخارجية والنفط والصناعة والمعادن والثقافة بالإضافة إلى رئيس هيئة النزاهة وأمين بغداد".

وتابع: "جرت بعد اللقاء مراسم توقيع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا"، مضيفا: "وقّع المذكرة من الجانب العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحوّل الطاقة الفرنسي".

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه "تم توقيع مذكرة إعلان نوايا تتعلق بمستشفى سنجار، حيث وقّعها عن العراق وزير الخارجية فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحول الطاقة الفرنسي".

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