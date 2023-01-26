السوداني: وقعنا انا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

2023/01/26 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السوداني عبر تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "قبل قليل، وقّعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل السوداني غلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تدوم يوما واحدا.

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