2023/01/26 | 23:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الكرواتي: تزويد أوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستحترق كما احترقت في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/26 | 23:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الكرواتي: تزويد أوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستحترق كما احترقت في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الكرواتي: تزويد أوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستحترق كما احترقت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).