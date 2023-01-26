2023/01/26 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h3z2yMJBOjo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الساعدي: القرار السياسي سيكون مؤثرا رغم قرار الاتحادية بحق كردستان | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الساعدي: القرار السياسي سيكون مؤثرا رغم قرار الاتحادية بحق كردستان | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).