الاستثمار النيابية تكشف عن قانون جديد مرتقب

2023/01/26 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، اليوم الخميس، ان اللجنة عاكفة على اعداد قانون موحد للاستثمار يوحد جميع القوانين والتشريعات التي تخص الجانب الاستثماريوقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “اللجنة عاكفة على اعداد قانون موحد للاستثمار يوحد جميع القوانين والتشريعات التي تخص الجانب الاستثماري ويطلق عليه اسم قانون الاستثمار والتنمية العراقي الموحد وتكون هيأة الاستثمار مسؤولة عنه وياخذ القانون بعين الاعتبار السلبيات التي يمر بها القانون منذ تشريعه حتى يومنا هذا”.

وتابع، ان “تم العمل الان على تجميع جميع القوانين ليتم رفع المنسوخ منه وحل التقاطعات وان هذا القانون يشمل جميع الاستثمارات المدنية والزراعية والنفطية وجميع مجالات الاستثمار الاخرى”.

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