نائب: المحكمة الاتحادية قالت كلمتها ازاء الانتخابات وقراراتها ملزمة التطبيق

2023/01/26 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الخميس، ان قرارات المحكمة الاتحادية ازاء الانتخابات البرلمانية والعد والفرز ملزمة التطبيق من قبل الجهات التنفيذية.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المحكمة الاتحادية قد اوصت بأن يكون العد والفرز يدوي في قانون انتخابات مجلس النواب، وكلام المحكمة يعتبر نافداً وباتا وواجب التنفيذ من الجهات المختصة”.

واضاف ان “التفكير في الوقت الراهن ينصب على قانون انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا ان موعد اجرائها قريب وتحتاج المحافظات الى مجالس لتنظيم عملها فضلا عن ان غيابها يعتبر فراغ دستوري في الحكومات المحلية”.

وبين ان “هناك حاجة لبيان عدد سكان العراق خصوصا ان الانتخابات على الابواب وينبغي وجود احصائيات رسمية معتمدة من اجل تعديل القانون وفق هذه الزيادة، حيث ان وزارة التجارة قد اكدت وفقا لبيانات البطاقة التموينية ان عدد سكان البلاد قد بلغ 42 مليون نسمة”.

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