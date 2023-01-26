البنتاغون: الدعم الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا ليس تصعيدا

2023/01/26 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا "ليس تصعيدا" للصراع الذي بدأته روسيا بغزوها لهذا البلد في فبراير الماضي.

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