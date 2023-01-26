2023/01/26 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وكتب السوداني في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، “قبل قليل، وقّعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات”.وأضاف، “سنواصل العمل […]

ظهرت المقالة السوداني يعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).