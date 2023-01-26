2023/01/26 | 23:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، توقيع مذكرتي...

ظهرت المقالة العراق وفرنسا يوقعان مذكرتي تفاهم بشأن التراث وسنجار أولاً على المسلة.

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