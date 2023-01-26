العراق يوقع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث مع فرنسا

2023/01/26 | 23:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، مع فرنسا مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”السوداني […]

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