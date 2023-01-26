تفاعل على سقوط رونالدو أمام أحمد حجازي في مواجهة النصر والاتحاد.. هكذا جاءت التعليقات

2023/01/26 | 23:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطة تفوق فيها المدافع المصري أحمد حجازي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وذلك تزامنا مع مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

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