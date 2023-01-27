2023/01/27 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صاروخان يستهدفان حقل غاز "كورمور" في قضاء جمجمال بالسليمانيةيتبع ..





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