إذا شاركت روسيا.. أوكرانيا تهدد بمقاطعة الألعاب الأولمبية في باريس

2023/01/27 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت أوكرانيا، الخميس، بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في حال سمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة فيها.

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