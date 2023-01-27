2023/01/27 | 00:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t1gDlHUbSS0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص | ضياء جعفر - قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة في النزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص | ضياء جعفر - قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة في النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).