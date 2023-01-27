شرطة البصرة تكشف حقيقة إقالة قائدها

2023/01/27 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة شرطة البصرة، إقالة قائدها اللواء قاسم العتابي من منصبه.

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