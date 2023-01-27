عملية أميركية ضد داعش في الصومال.. البنتاغون يعلن مقتل قيادي في التنظيم

2023/01/27 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، أن القوات الأميركية نفذت، الأربعاء، بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، عملية هجومية في شمال الصومال أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء داعش بينهم أحد قادة التنظيم في الصومال، بلال السوداني.

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