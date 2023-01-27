2023/01/27 | 01:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الخميس.رئيس كتلة حقوق...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: قرار المحكمة الاتحادية ينفذ بشكل رجعي ويعيد الأموال الى خزينة الدولة أولاً على المسلة.

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