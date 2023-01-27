2023/01/27 | 01:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات، في بيان، يوم الخميس، إدانتها لـ"اقتحام" القوات الإسرائيلية مخيم جنين بالضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تصدر بيانا عن عملية جنين: ندعو إسرائيل إلى خفض التصعيد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تصدر بيانا عن عملية جنين: ندعو إسرائيل إلى خفض التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).