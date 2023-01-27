2023/01/27 | 02:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يؤشر الخبير القانوني علي التميمي على أبرز المعرقلات امام تشريع قانون...

ظهرت المقالة قانون النفط والغاز يتعثر منذ 2008 ..



و مجلس النفط الاتحادي محور خلاف أولاً على المسلة.

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