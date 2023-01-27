الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي في

2023/01/27 | 03:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، إنه تم تنفيذ عملية عسكرية أمريكية في شمال الصومال أسفرت عن مقتل قياديا بارزا في تنظيم "داعش" و 10 من معاونيه، يوم الأربعاء.

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