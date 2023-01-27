أزمة الدولار.. تفاعل مستمر وتحرك رسمي نحو الحلول

2023/01/27 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة السوداني تبحث عن حلول أميركية لأزمة الدينار العراقي

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