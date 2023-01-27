البرهان: السودان وأثيوبيا “متّفقان حول قضايا سدّ النهضة” كافة

2023/01/27 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مستقبلا رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد في مطار الخرطوم في 26 كانون الثاني/يناير 2023 © اف ب – الخرطوم (أ ف ب) – أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ختام اجتماع في الخرطوم مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد أنّ البلدين “متوافقان ومتّفقان […]

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